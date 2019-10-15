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Почти пятую часть населения Швеции составляют иммигранты - статистическое бюро

11:05 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число населяющих Швецию иммигрантов достигло рекордных за всю историю страны масштабов. По данным Центрального статистического бюро (ЦСБ), в начале 2019 года около 19% населения Швеции (1 960 000 человек) являются выходцами из других стран, сообщает во вторник телеканал Эс-вэ-тэ.

В 2000 году в Швеции насчитывалось 1 003 798 иностранцев. Это составляло 11,3% населения. Долгое время самой большой группой иммигрантов были финны. Теперь самая численная группа выходцев из другой страны - сирийцы. Согласно статистике ЦСБ на 31 августа этого года, 190 209 переселенцев родились в Сирии, 145 602 - в Ираке, 145 487 - в Финляндии.

Самое большое число иммигрантов - 42,1% - живет в коммуне (муниципалитете) Бутчюрка недалеко от Стокгольма. На втором месте с 41,6% - Хапаранда в северной провинции Норрботтен. Там 82% переселенцев родились в Финляндии.

В Стокгольме выходцы из других стран составляют 25%. Во втором по численности городе страны, Гётеборге, этот показатель достигает 21 %, в третьем - Мальмё - также 25 %.

В 2015 году в Швецию с населением 9,8 млн человек приехало 163 тыс. мигрантов. Это самый высокий показатель в расчете на душу населения в Европе. В 2016, 2017 и 2018 годах сюда прибыли 29, 26 и 21 тыс. человек соответственно. На момент июня 2019 года численность населения Швеции составляла 10 281 189 человек.


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