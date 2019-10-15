0
0
114
НОВОСТИ

Россияне считают самой скучной профессию охранника - опрос

11:20 15.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: россияне назвали профессию охранника самой скучной. По данным сервиса по поиску работы Superjob, за эту работу проголосовали 13% респондентов.

На втором месте — профессия бухгалтера, за неё проголосовал каждый десятый россиянин. 5% считают скучной работу продавцов. По 4% получили профессии сторожа и уборщика. По 3% голосов досталось работе в офисе и в библиотеке. Вместе с тем 8% опрошенных отметили, что скучной может быть любая профессия, если сотрудник не любит свою работу.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 15.10.2019
Почти треть населения РФ участвует в "теневом" рынке труда - РАНХиГС
0
9
12:20 15.10.2019
"МИЦ" признана одной из 500 самых успешных компаний России
0
45
12:05 15.10.2019
Россияне стали лучше относиться к Украине - опрос
0
66
12:00 15.10.2019
Власти Испании заявили, что пока не планируют помиловать осужденных каталонских политиков
0
69
11:32 15.10.2019
Потери тепла и электроэнергии в ЖКХ России составляют 300 млрд рублей в год - Степашин
0
115
11:05 15.10.2019
Почти пятую часть населения Швеции составляют иммигранты - статистическое бюро
0
167
11:00 15.10.2019
Глава МИД Украины назвал альтернативу "формуле Штайнмайера"
0
186
10:32 15.10.2019
Турецкие военные заявили о ликвидации 595 боевиков при операции в Сирии
0
182
10:20 15.10.2019
В Конгрессе подготовят резолюцию для отмены решения Трампа по Сирии
0
201
10:05 15.10.2019
В Европарламенте призвали выяснить, не связано ли движение Греты Тунберг с Россией
0
212

Возврат к списку