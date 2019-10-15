Россияне считают самой скучной профессию охранника - опрос
11:20 15.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос: россияне назвали профессию охранника самой скучной. По данным сервиса по поиску работы Superjob, за эту работу проголосовали 13% респондентов.
На втором месте — профессия бухгалтера, за неё проголосовал каждый десятый россиянин. 5% считают скучной работу продавцов. По 4% получили профессии сторожа и уборщика. По 3% голосов досталось работе в офисе и в библиотеке. Вместе с тем 8% опрошенных отметили, что скучной может быть любая профессия, если сотрудник не любит свою работу. Говорит Москва
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