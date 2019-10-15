Власти Испании заявили, что пока не планируют помиловать осужденных каталонских политиков

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Испании пока не рассматривает вопрос о возможном помиловании каталонских политиков, которые были осуждены по делу, связанному с организацией референдума о независимости региона. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности главы МВД страны Фернандо Гранде-Марласка.

"Принять вердикт - означает, что [осужденные должны] полностью отбыть [сроки], и в планы не входит никаких помилований", - сказал и. о. министра телекомпании "Телевисьон эспаньола". Гранде-Марласка высоко оценил "прекрасную координацию" между испанскими и каталонскими правоохранительными органами при "восстановления порядка" в регионе во время акций протеста, в ходе которых пострадали более 130 человек.



По его словам, стражи порядка расследуют, кто возглавляет организацию, которая призвала устроить манифестации в аэропорту Барселоны. Протест в воздушной гавани привел к отмене в общей сложности более 145 рейсов, передает газета "Паис".



Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

