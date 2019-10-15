Россияне стали лучше относиться к Украине - опрос

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: более половины россиян стали лучше относиться к Украине. Таких сейчас 56% в нашей стране, при этом 54% опрошенных на Украине признались во взаимных чувствах к России.

Это результаты совместного исследования «Левада-центра» и Киевского международного института социологии. Аналитики отмечают, что с февраля по сентябрь украинцев, которые хорошо относятся к нашей стране, стало больше в полтора раза.



При этом большинство граждан обоих государств считают, что Россия и Украина должны быть независимыми странами с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режима. Говорит Москва

