Россияне стали лучше относиться к Украине - опрос
12:05 15.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос: более половины россиян стали лучше относиться к Украине. Таких сейчас 56% в нашей стране, при этом 54% опрошенных на Украине признались во взаимных чувствах к России.
Это результаты совместного исследования «Левада-центра» и Киевского международного института социологии. Аналитики отмечают, что с февраля по сентябрь украинцев, которые хорошо относятся к нашей стране, стало больше в полтора раза.
При этом большинство граждан обоих государств считают, что Россия и Украина должны быть независимыми странами с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режима. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 12:32 15.10.2019
- Почти треть населения РФ участвует в "теневом" рынке труда - РАНХиГС
- 12:20 15.10.2019
- "МИЦ" признана одной из 500 самых успешных компаний России
- 12:00 15.10.2019
- Власти Испании заявили, что пока не планируют помиловать осужденных каталонских политиков
- 11:32 15.10.2019
- Потери тепла и электроэнергии в ЖКХ России составляют 300 млрд рублей в год - Степашин
- 11:20 15.10.2019
- Россияне считают самой скучной профессию охранника - опрос
- 11:05 15.10.2019
- Почти пятую часть населения Швеции составляют иммигранты - статистическое бюро
- 11:00 15.10.2019
- Глава МИД Украины назвал альтернативу "формуле Штайнмайера"
- 10:32 15.10.2019
- Турецкие военные заявили о ликвидации 595 боевиков при операции в Сирии
- 10:20 15.10.2019
- В Конгрессе подготовят резолюцию для отмены решения Трампа по Сирии
- 10:05 15.10.2019
- В Европарламенте призвали выяснить, не связано ли движение Греты Тунберг с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать