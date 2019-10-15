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НОВОСТИ

"МИЦ" признана одной из 500 самых успешных компаний России

12:20 15.10.2019

РБК опубликовал рейтинг 500 самых прибыльных российских компаний, в который впервые попала девелоперская компания “МИЦ” Андрея Рябинского с чистой прибылью в 23 млрд рублей за 2018 год. “МИЦ” входит в 15 самых успешных в России.

В исследовании обращают внимание в первую очередь на чистую прибыль компаний – именно этот показатель был определяющим при ранжировании. В рейтинге присутствуют только компании, которые принадлежат российским юридическим и физическим лицам, а так же те предприятия, большая часть активов которых находятся в РФ.

Группа компаний “МИЦ” успешно застраивает Новую Москву современными жилыми комплексами. Глава компании Андрей Рябинский отмечает, что в будущем приоритетным направлением для развития станут объекты в Москве, а не Подмосковье, как это было ранее. Учитывая это, можно спрогнозировать, что в будущем компания станет еще прибыльные.

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