Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста
13:20 15.10.2019 Источник: РБК
Китай и Непал решили совместно заново измерить Эверест. Это произошло на фоне заявлений некоторых геологов о том, что высота пика могла снизиться из-за землетрясения 2015 года. Об этом пишет NDTV со ссылкой на совместное заявление властей двух стран от воскресенья, 13 октября.
На данный момент официально признанная высота Эвереста — 8848 м. Геологи предполагали, что высота Эвереста могла снизиться на 3 см. РБК
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