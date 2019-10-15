Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста

13:20 Источник: РБК

Китай и Непал решили совместно заново измерить Эверест. Это произошло на фоне заявлений некоторых геологов о том, что высота пика могла снизиться из-за землетрясения 2015 года. Об этом пишет NDTV со ссылкой на совместное заявление властей двух стран от воскресенья, 13 октября.

На данный момент официально признанная высота Эвереста — 8848 м. Геологи предполагали, что высота Эвереста могла снизиться на 3 см. РБК