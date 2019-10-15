В проекте бюджета Москвы расходы на образование увеличены на 25%
13:51 15.10.2019
В Мосгордуму внесен проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Проект внесен мэром столицы Сергеем Собяниным, документ запланирован с расчетом на устойчивый рост городской экономики (2-3% в год) и низкие темпы инфляции (около 3,7% в год). Кроме того, планируется, что в 2020 году доходы бюджета Москвы увеличатся на 8% к предыдущему году, а в 2021-2022 годах запланирован рост доходов на 9,5% в год.
При этом проект предусматривает выполнение всех социальных обязательств перед горожанами. «Расходы социального характера (социальная поддержка, здравоохранение, образование, культура, спорт, а также отдельные мероприятия других госпрограмм) составляют более половины расходов городского бюджета - 53,3% или порядка 1,7 трлн руб. в год. С учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2020 году составит свыше 2 трлн руб.», - сообщают в городском правительстве.
В частности, расходы на государственные программы развития образования увеличатся на 25,8%, здравоохранения на 30,4%, спорта на 63,7%, социальной поддержки жителей на 18,4%.
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