Мэр Собянин поздравил работников московской скорой помощи с 100-летием службы
14:01 15.10.2019
«Оказание экстренной помощи людям требует особого профессионализма, опыта и верности своему призванию. Всего этого врачам, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям московской скорой помощи не занимать, - написал мэр. - От всей души поздравляю работников московской скорой с юбилеем, который вы, как всегда, встречаете на колесах».
Первый вызов бригада московской скорой помощи приняла 15 октября 1919 года, сегодня она является крупнейшей в Европе, в ней работают более 11 тыс. сотрудников.
НОВОСТИ
- 14:00 15.10.2019
- Военнослужащие США покинули две свои базы в Сирии - Минобороны РФ
- 13:51 15.10.2019
- В проекте бюджета Москвы расходы на образование увеличены на 25%
- 13:32 15.10.2019
- Шведская академия выяснит происхождение ложного звонка о присуждении Нобелевской премии
- 13:20 15.10.2019
- Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста
- 13:05 15.10.2019
- Порядка 10% медкабинетов в школах и детсадах России не соответствуют требованиям - эксперт
- 13:00 15.10.2019
- Эрдоган заявил, что от террористов в Сирии очищены тысячи километров территории
- 12:32 15.10.2019
- Почти треть населения РФ участвует в "теневом" рынке труда - РАНХиГС
- 12:20 15.10.2019
- "МИЦ" признана одной из 500 самых успешных компаний России
- 12:05 15.10.2019
- Россияне стали лучше относиться к Украине - опрос
- 12:00 15.10.2019
- Власти Испании заявили, что пока не планируют помиловать осужденных каталонских политиков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать