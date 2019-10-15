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Мэр Собянин поздравил работников московской скорой помощи с 100-летием службы

14:01 15.10.2019

Работники московской скорой помощи получили специальное поздравление со 100-летним юбилеем от мэра Сергея Собянина. Градоначальник разместил его в блоге на своем персональном сайте.
«Оказание экстренной помощи людям требует особого профессионализма, опыта и верности своему призванию. Всего этого врачам, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям московской скорой помощи не занимать, - написал мэр. - От всей души поздравляю работников московской скорой с юбилеем, который вы, как всегда, встречаете на колесах».
Первый вызов бригада московской скорой помощи приняла 15 октября 1919 года, сегодня она является крупнейшей в Европе, в ней работают более 11 тыс. сотрудников.

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