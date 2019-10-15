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Долгое рукопожатие инициирует чувство тревоги - ученые

14:32 15.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Учёные нашли взаимосвязь между тревогой и длительностью рукопожатия. Специалисты выяснили, что если приветствие занимает более 13 секунд, то человек начинает испытывать чувство беспокойства, которое может негативно отразиться на общении.

Учёные из британского университета Данди взяли за основу рукопожатие президента США Дональда Трампа, которое длится как раз более 13 секунд. Эксперты считают, что политики жмут долго руку, чтобы показать власть и авторитет.  Говорит Москва

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