В Белоруссии по запросу США задержали гражданку РФ - СМИ
15:00 15.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Анну Богачёву задержали в Белоруссии по запросу США. Об этом заявили в Общественной палате России. В белорусском МВД, МИДе и Генпрокуратуре от комментариев отказались.
Сотрудники посольства России в Минске по поводу происходящего также пока не высказались.
Богачёва попала под санкции США по делу о вмешательстве в выборы. По данным РИА Новости, её задержали в Минске при попытке выезда с семьёй на отдых. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 15:12 15.10.2019
- РФ считает военную операцию Турции в Сирии неприемлемой - Лаврентьев
- 14:32 15.10.2019
- Долгое рукопожатие инициирует чувство тревоги - ученые
- 14:12 15.10.2019
- Медведев указал на неисполнение значительного числа поручений президента и правительства
- 14:01 15.10.2019
- Мэр Собянин поздравил работников московской скорой помощи с 100-летием службы
- 14:00 15.10.2019
- Военнослужащие США покинули две свои базы в Сирии - Минобороны РФ
- 13:51 15.10.2019
- В проекте бюджета Москвы расходы на образование увеличены на 25%
- 13:32 15.10.2019
- Шведская академия выяснит происхождение ложного звонка о присуждении Нобелевской премии
- 13:20 15.10.2019
- Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста
- 13:05 15.10.2019
- Порядка 10% медкабинетов в школах и детсадах России не соответствуют требованиям - эксперт
- 13:00 15.10.2019
- Эрдоган заявил, что от террористов в Сирии очищены тысячи километров территории
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать