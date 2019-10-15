В Белоруссии по запросу США задержали гражданку РФ - СМИ

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Анну Богачёву задержали в Белоруссии по запросу США. Об этом заявили в Общественной палате России. В белорусском МВД, МИДе и Генпрокуратуре от комментариев отказались.

Сотрудники посольства России в Минске по поводу происходящего также пока не высказались.



Богачёва попала под санкции США по делу о вмешательстве в выборы. По данным РИА Новости, её задержали в Минске при попытке выезда с семьёй на отдых. Говорит Москва

