РФ считает военную операцию Турции в Сирии неприемлемой - Лаврентьев

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает проводимую Турцией в Сирии военную операцию неприемлемой. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Мы всегда призывали к сдержанности Турцию, всегда считали, что какая-то военная операция на территории Сирии неприемлема", - сказал он, опровергнув заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о якобы согласии Москвы на проведении такой операции.

