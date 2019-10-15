В пресс-службе Хельсинки не согласились с мнением о нем как скучном и унылом

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В пресс-службе Хельсинки не согласились со званием самого скучного города. Ранее российские туристы назвали столицу Финляндии самым унылым местом для отпуска.

Руководитель пресс-службы города Хельсинки Юкка Янонен заявила «Говорит Москва», что не согласна с опросами.



«Мы, конечно же, не считаем Хельсинки скучным и унылым городом, совсем наоборот! И были бы рады, если бы ваша редакция разделила наше мнение».



Она также добавила, что в последнее время финская столица попадает в разные рейтинги, в частности, Хельсинки занял третье место в списке городов будущего и второе – в перечне самых безопасных мегаполисов.

