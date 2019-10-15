Облако пыли накрыло Кипр
16:00 15.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Облако пыли накрыло территорию Кипра. Власти предупреждают население об угрозах здоровью. Жителям рекомендуют избегать появления на открытых пространствах, так как даже небольшое количество вдыхаемых частиц может оказать негативное воздействие. Эхо Москвы
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