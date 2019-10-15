Анна Богачева сообщила, что находится на свободе - посольство РФ в Минске
16:12 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россиянка Анна Богачева проинформировала посольство РФ в Белоруссии о том, что находится на свободе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении на странице диппредставительства в "Твиттере".
"Российская гражданка Анна Богачева, о "ситуации" с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе", - указывается в сообщении.
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