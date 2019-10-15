У ЮНЕСКО нашлись претензии к состоянию исторического центра Петербурга
16:32 15.10.2019 Источник: Эхо Москвы
ЮНЕСКО предъявило претензии к состоянию исторического центра Петербурга. Лишь немногие архитектурные постройки и комплексы находятся в надлежащем состоянии
Консультативная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и международная организация по охране культурно-исторических мест ИКОМОС подготовили отчет по итогам проверки исторического центра Петербурга и связанных с ним объектов. Отчет гласит, что ценность многих зданий и сооружений находится под угрозой. Эксперты побывали в центре города, посетили Пулковскую обсерваторию, Павловский научный городок, Гатчинский дворец и другие архитектурные объекты. По мнению специалистов, власти не разработали общий план управления объектами. Миссия подготовила несколько рекомендаций и направила их Минкульт России. Авторы отчета отдельно указали на положительный образ реконструкции Новой Голландии, приветствовали строительство культурных объектов вместо судебного квартала на набережной Малой Невы. Вместе с тем, в ЮНЕСКО осудили жилищное строительство возле Павловского научного городка и усадьбы Александрино. Минкульт направило отчет в Смольный еще месяц назад.
Исторический центр Петербурга и связанные с ним памятники включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО примерно тридцать лет назад. Эхо Москвы
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