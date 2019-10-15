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НОВОСТИ

Минюст требует ликвидировать движение "За права человека"

17:00 15.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минюст требует от Верховного суда ликвидировать движение «За права человека». Копия уведомления опубликована на сайте организации правозащитника Льва Пономарева.

Свой иск министерство обосновало неоднократными штрафами как самому движению, так и Пономареву за нарушения закона об «иностранных агентах». Минюст утверждает, что ведомство не исправило нарушения, найденные в ходе внеплановой проверки, в уставе пятилетней давности.  Говорит Москва

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