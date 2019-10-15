0
0
101
НОВОСТИ

С 1 января 2020 г. водителей новых машин обяжут устанавливать госномера в день покупки

17:40 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владельцы новых автомобилей обязаны будут с 1 января 2020 года регистрировать машины и устанавливать госномера в автосалонах в день покупки. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД.

"С 1 января 2020 года в силу вступает федеральный закон "О государственной регистрации транспортных средств". В соответствии с его положениями новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера", - сказал он.

По его словам, эта норма не будет распространяться на машины, купленные на вторичном рынке.

Ранее новую машину можно было зарегистрировать в течение 10 дней со дня покупки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:35 15.10.2019
Приднестровье готово участвовать в конференции по урегулированию конфликта
0
6
18:20 15.10.2019
Встреча лидеров стран "нормандской четверки" оказалась под вопросом - СМИ
0
40
17:50 15.10.2019
РУСАЛ принял участие в выставке Aluexpo Istanbul 2019
0
88
17:12 15.10.2019
Россия потеряла $7,7 млрд из-за дедолларизации - Bloomberg
0
149
17:08 15.10.2019
Экономист Иноземцев позитивно оценил проект бюджета столицы на трехлетний плановый период
0
141
17:00 15.10.2019
Минюст требует ликвидировать движение "За права человека"
0
164
16:32 15.10.2019
У ЮНЕСКО нашлись претензии к состоянию исторического центра Петербурга
0
199
16:12 15.10.2019
Анна Богачева сообщила, что находится на свободе - посольство РФ в Минске
0
205
16:00 15.10.2019
Облако пыли накрыло Кипр
0
203
15:32 15.10.2019
В пресс-службе Хельсинки не согласились с мнением о нем как скучном и унылом
0
236

Возврат к списку