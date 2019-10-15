С 1 января 2020 г. водителей новых машин обяжут устанавливать госномера в день покупки
17:40 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владельцы новых автомобилей обязаны будут с 1 января 2020 года регистрировать машины и устанавливать госномера в автосалонах в день покупки. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД.
"С 1 января 2020 года в силу вступает федеральный закон "О государственной регистрации транспортных средств". В соответствии с его положениями новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера", - сказал он.
По его словам, эта норма не будет распространяться на машины, купленные на вторичном рынке.
Ранее новую машину можно было зарегистрировать в течение 10 дней со дня покупки.
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