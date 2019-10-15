РУСАЛ принял участие в выставке Aluexpo Istanbul 2019
17:50 15.10.2019
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, принял участие в масштабной международной выставке технологий, оборудования и продукции алюминиевой промышленности Aluexpo 2019 в Стамбуле, Турция.
Выставка проходила в Стамбуле с 10 по 12 октября. За три дня ее посетили тысячи людей, среди которых – потребители алюминия и производители оборудования со всего мира.
Стенд РУСАЛа, посвященный алюминию с низким углеродным следом Allow и гидроэнергетике, получил высокую оценку как клиентов компании, так и посетителей мероприятия.
Гости приняли участие в развлекательной программе. На стенде РУСАЛа гостей приветствовала байкальская нерпа – двухметровая мягкая игрушка. Посетителей также приняли участие в лотерее, за которой следовало выступление струнного трио.
«Турция традиционно является важным рынком для РУСАЛа, поскольку мы уже много лет являемся крупнейшим импортером алюминия в эту страну. Стремясь оправдать ожидания клиентов, Компания уделяет особое внимание производству продукции с добавленной стоимостью и сокращению углеродного следа, – сказал Роман Андрюшин, директор по сбыту и маркетингу РУСАЛа. – Мы гордимся популярностью стенда компании на выставке Aluexpo, так как это служит еще одним подтверждением того, что клиенты ценят нашу компанию».
Турецкий рынок на 95% зависит от импорта алюминиевого сырья и является вторым по величине рынком в Европе после Германии с годовым потреблением 1,2 млн т. Основной спрос на металл формируют автомобильный и строительный сектора.
По информации пресс-службы РУСАЛа
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