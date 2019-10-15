Встреча лидеров стран "нормандской четверки" оказалась под вопросом - СМИ
18:20 15.10.2019 Источник: Интерфакс
Саммит глав государств "нормандской четверки" оказался под вопросом из-за отказа Киева развести вооружение на пилотных участках у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Из-за отказа украинской стороны от разведения на пилотных участках в Петровском и Золотом, а также невозможности согласовать новый график разведения саммит "нормандской четверки" на уровне глав государств оказался под угрозой", - сказал источник.
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