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НОВОСТИ

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" оказалась под вопросом - СМИ

18:20 15.10.2019 Источник: Интерфакс

Саммит глав государств "нормандской четверки" оказался под вопросом из-за отказа Киева развести вооружение на пилотных участках у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Из-за отказа украинской стороны от разведения на пилотных участках в Петровском и Золотом, а также невозможности согласовать новый график разведения саммит "нормандской четверки" на уровне глав государств оказался под угрозой", - сказал источник.

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