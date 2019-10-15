Миссия ОБСЕ фиксирует рост напряженности на линии соприкосновения в Донбассе
19:15 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик констатировал возросшее число обстрелов вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе.
"Не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений значительно возросло", - сказал он журналистам во вторник по итогам заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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