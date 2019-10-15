Азербайджан направил России ноту по поводу визита Затулина в Нагорный Карабах

19:35 Источник: Интерфакс

Посольство Азербайджана в РФ направило официальную ноту в российский МИД в связи с посещением зампредом комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константином Затулиным Нагорного Карабаха.

По сообщению посольства, в ноте содержится просьба прокомментировать заявления Затулина, которые он озвучил в рамках пребывания в Карабахе.

"Также в ноте содержится просьба уточнить, в качестве кого российский депутат посетил находящиеся под оккупацией территории и кем финансировался данный визит", - отметили в посольстве.