В Париже произошли столкновения протестующих пожарных с полицией
20:00 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция в Париже применила слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников акции протеста пожарных, требующих повышения зарплаты. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.
Начавшаяся во вторник днем на площади Нации манифестация сотрудников пожарной службы к вечеру переросла в стычки с полицией. Агрессивно настроенные участники протеста начали провоцировать полицейских, прибывших на площадь для обеспечения безопасности, кидая в них файеры.
Полицейские вынуждены были несколько раз применить слезоточивый газ. Тем не менее разогнать манифестантов не удалось, напряженная ситуация на площади Нации сохраняется.
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