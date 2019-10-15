В Париже произошли столкновения протестующих пожарных с полицией

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция в Париже применила слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников акции протеста пожарных, требующих повышения зарплаты. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

Начавшаяся во вторник днем на площади Нации манифестация сотрудников пожарной службы к вечеру переросла в стычки с полицией. Агрессивно настроенные участники протеста начали провоцировать полицейских, прибывших на площадь для обеспечения безопасности, кидая в них файеры.

Полицейские вынуждены были несколько раз применить слезоточивый газ. Тем не менее разогнать манифестантов не удалось, напряженная ситуация на площади Нации сохраняется.