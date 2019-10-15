Электромобили в Москве освободят от налога на транспорт, заявил заммэра Владимир Ефимов
20:41 15.10.2019
Московские власти готовы освободить электромобили на пять лет от транспортного налога. Соответствующий законопроект уже рассмотрен правительством столицы и внесен в Московскую городскую Думу, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Инициатором принятии документа, по его словам, стал мэр Москвы Сергей Собянин. Поощрение владения электротранспортом, как и действующая с 2018 года система общественного электротранспортом, будут способствовать улучшению экологической обстановки в Москве, полагает вице-мэр.
Как отмечает глава Департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов, город намерен инвестировать и в необходимую для работы электромобильного парка инфраструктуру. «Москва планирует в 2020 году за счет городского бюджета построить 160 зарядных станций для электромобилей. В ходе совместного инвестиционного проекта с ПАО «Россети» будет построено еще 40 зарядных станций», – сообщил министр правительства Москвы.
НОВОСТИ
- 20:49 15.10.2019
- Часть фигурантов "Московского дела" содержат в камерах с ранее судимыми и ВИЧ-инфицированными - ОНК
- 20:20 15.10.2019
- СМИ стала известна дата публикации новой редакции сделки по "брекзиту"
- 20:00 15.10.2019
- В Париже произошли столкновения протестующих пожарных с полицией
- 19:35 15.10.2019
- Азербайджан направил России ноту по поводу визита Затулина в Нагорный Карабах
- 19:15 15.10.2019
- Миссия ОБСЕ фиксирует рост напряженности на линии соприкосновения в Донбассе
- 18:50 15.10.2019
- Британские власти уже до конца года могут получить запрос на референдум о независимости Шотландии
- 18:35 15.10.2019
- Приднестровье готово участвовать в конференции по урегулированию конфликта
- 18:20 15.10.2019
- Встреча лидеров стран "нормандской четверки" оказалась под вопросом - СМИ
- 17:50 15.10.2019
- РУСАЛ принял участие в выставке Aluexpo Istanbul 2019
- 17:40 15.10.2019
- С 1 января 2020 г. водителей новых машин обяжут устанавливать госномера в день покупки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать