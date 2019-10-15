Электромобили в Москве освободят от налога на транспорт, заявил заммэра Владимир Ефимов

20:41

Московские власти готовы освободить электромобили на пять лет от транспортного налога. Соответствующий законопроект уже рассмотрен правительством столицы и внесен в Московскую городскую Думу, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Инициатором принятии документа, по его словам, стал мэр Москвы Сергей Собянин. Поощрение владения электротранспортом, как и действующая с 2018 года система общественного электротранспортом, будут способствовать улучшению экологической обстановки в Москве, полагает вице-мэр.

Как отмечает глава Департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов, город намерен инвестировать и в необходимую для работы электромобильного парка инфраструктуру. «Москва планирует в 2020 году за счет городского бюджета построить 160 зарядных станций для электромобилей. В ходе совместного инвестиционного проекта с ПАО «Россети» будет построено еще 40 зарядных станций», – сообщил министр правительства Москвы.