Часть фигурантов "Московского дела" содержат в камерах с ранее судимыми и ВИЧ-инфицированными - ОНК
20:49 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые участники акции 27 июля в Москве, которые были задержаны недавно, содержатся в одной камере изолятора с ранее судимыми лицами. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.
"В настоящее время четверо задержанных находятся в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному округу Москвы. При проверке членами ОНК установлены факты совместного содержания в камерах несудимых и многократно судимых лиц. Например, Егор Лесных содержится в камере с двумя сокамерниками, один из которых не только ранее судим, но является ВИЧ-инфицированным, а также состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а второй ранее был судим 11 раз", - сообщил Мельников.
"Все нарушения были зафиксированы в журнале проверяющих, эта информация будет направлена руководству столичного главка МВД РФ, в подведомственности которого находится данный изолятор. Также членами ОНК были оставлены рекомендации о необходимости соблюдения прав граждан", - сказал ответственный секретарь, отметив, что некоторые из задержанных сообщили о намерении обратиться за защитой своих прав не только в ОНК, но и в Совет при президенте РФ по правам человека. Мельников также уточнил, что Максим Мартинцов содержится с ранее несудимыми гражданами, однако камера, где он находится, нуждается в косметическом ремонте.
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