Министры обороны России и США провели телефонные переговоры
21:40 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Марком Эспером. Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"15 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Марка Эспера. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии", - отмечается в сообщении.
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