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В США представили скафандры для будущих полетов на Луну и Марс

22:39 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило во вторник два новых скафандра, которые будут использоваться для полетов на Луну и на Марс. Демонстрация состоялась в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

"Если мы вспомним поколение "Аполлон", то Нил Армстронг и Эдвин Олдрин прыгали по поверхности Луны, теперь же мы сможем по-настоящему ходить по поверхности Луны, и это очень большое отличие от предыдущего поколения", - рассказал директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Один из скафандров предназначен для использования на борту корабля Orion во время его запуска и возвращения на Землю, а второй - для исследования поверхности спутника нашей планеты, в том числе в условиях его южного полюса.

Представленные во вторник скафандры разработаны специально для лунной программы. При дальнейшем полете на Марс, как уточнили разработчики, будут использованы аналогичные костюмы с небольшими модификациями, чтобы они лучше подходили для марсианских условий.

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