0
0
106
НОВОСТИ

В ближайшие дни президент Турции приедет в Россию с рабочим визитом

23:40 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана посетить Россию с рабочим визитом, и это приглашение было принято. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран по инициативе турецкой стороны провели телефонный разговор.

"Владимир Путин пригласил Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято", - отмечается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

23:55 15.10.2019
Трамп подтвердил предстоящий визит Пенса и Помпео в Турцию
0
90
23:10 15.10.2019
В Турцию собирается поехать вице-президент США - СМИ
0
139
22:39 15.10.2019
В США представили скафандры для будущих полетов на Луну и Марс
0
195
21:40 15.10.2019
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры
0
238
20:49 15.10.2019
Часть фигурантов "Московского дела" содержат в камерах с ранее судимыми и ВИЧ-инфицированными - ОНК
0
280
20:41 15.10.2019
Электромобили в Москве освободят от налога на транспорт, заявил заммэра Владимир Ефимов
0
272
20:20 15.10.2019
СМИ стала известна дата публикации новой редакции сделки по "брекзиту"
0
312
20:00 15.10.2019
В Париже произошли столкновения протестующих пожарных с полицией
0
325
19:35 15.10.2019
Азербайджан направил России ноту по поводу визита Затулина в Нагорный Карабах
0
345
19:15 15.10.2019
Миссия ОБСЕ фиксирует рост напряженности на линии соприкосновения в Донбассе
0
358

Возврат к списку