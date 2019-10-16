В ближайшие дни президент Турции приедет в Россию с рабочим визитом
23:40 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана посетить Россию с рабочим визитом, и это приглашение было принято. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры двух стран по инициативе турецкой стороны провели телефонный разговор.
"Владимир Путин пригласил Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято", - отмечается в сообщении.
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