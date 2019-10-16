Трамп подтвердил предстоящий визит Пенса и Помпео в Турцию

23:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео в среду отправятся на переговоры с турецкими властями в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии. Об этом американский президент сообщил журналистам во вторник.

"Майкл [Пенс] готовится к большой поездке, он отправляется завтра, у нас есть делегация <...>. Майкл [Пенс] ее возглавляет вместе с госсекретарем Помпео", - сказал хозяин Белого дома.