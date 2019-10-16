Турция не обеспокоена угрозами санкций и будет продолжать операцию в Сирии - Эрдоган
07:40 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами санкций и намерена продолжить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил во вторник журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из поездки в Азербайджан.
"Наша цель ясна, и мы не беспокоимся насчет ввода каких- либо санкций. "Силы народной самообороны" очень быстро утрачивают свои позиции. Наша задача - вытеснить террористов на расстояние в 32 км от нашей границы [вглубь Сирии]", - приводит слова президента телеканал ТРТ.
По словам Эрдогана, Анкара "продолжает вести переговоры с Россией и США [касательно судьбы] сирийских городов Манбидж и Кобани".
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