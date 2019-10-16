США объясняют невыдачу виз российским дипломатам интересами национальной безопасности

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель США на заседании комитета ООН заявил, что невыдача виз дипломатам, пребывающим в международную организацию, связана с вопросами национальной безопасности. Об этом заявил во вторник журналистам зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин после заседания комитета всемирной организации по отношениям с принимающей стороной, то есть США.

"Они говорят о том, что если визы не выдаются, то это связано исключительно с интересами национальной безопасности США, - сказал он. - Мы рассматриваем это исключительно как отговорку, это несерьезный аргумент".

"Они ссылаются на то, что предпринимают все усилия, что они получают большое число запросов на выдачу виз", - добавил российский дипломат.

В связи с этим, как отметил Кузьмин, в своем выступлении он призвал всех "помочь сделать США безопаснее и, в таком случае, перенести штаб-квартиру в другое место, избавив Нью-Йорк от присутствия ооновского дипкорпуса". В то же время он сообщил, что официально вопрос о переносе каких-либо мероприятий или комитетов ООН из Нью-Йорка не поднимался.