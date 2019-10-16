Цены на авиабилеты "Победы" из-за рубежа в Россию поднимутся на 40% - СМИ
08:10 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиабилеты лоукостера "Победа" из-за рубежа в Россию подорожают на 25 евро из-за включения в их цену стоимости регистрации клиентов на стойках аэропортов. Как в среду сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на представителя авиаперевозчика Елену Селиванову, цена будет повышена 28 октября с началом зимней навигации.
Отмечается, что из-за включения дополнительного сбора в цену авиабилета рост цен затронет и тех, кто ранее регистрировался на рейс онлайн.
Как сообщила Селиванова, рост цен на авиабилеты связан с тем, что Мосгорсуд 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию. Селиванова добавила, что если в России подобная плата сразу включена в сборы аэропортов и цену авиабилета, то в зарубежных аэропортах авиакомпании платят за регистрацию на стойке отдельно.
"Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро", - сказала Селиванова. Она добавила, что средняя цена билета "Победы" в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4500 рублей. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%, отмечают "Ведомости".
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