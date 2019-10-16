Конгресс США выступает против решения Трампа о выводе войск из Сирии
08:30 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские законодатели во вторник внесли в Конгресс двухпартийную резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа пересмотреть свое решение о выводе войск с северо-востока Сирии. Документ был опубликован пресс-службой спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"Конгресс выступает против решения положить конец некоторым усилиям США по предотвращению турецких военных операций в отношении сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии", - говорится в тексте резолюции.
Помимо этого, авторы документа призывают президента Турции Тайипа Эрдогана "немедленно прекратить односторонние военные действия" в регионе, а также "соблюдать существующие соглашения, касающиеся Сирии", а Белый дом - представить "конкретный план по устойчивому уничтожению ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)".
"Хаос и отсутствие безопасности, возникшие в Сирии в результате катастрофического решения Трампа о стремительном выводе войск из северной Сирии, говорят о необходимости строгого и разумного руководства со стороны Конгресса. Именно поэтому я и спикер Пелоси призываем всех наших коллег поддержать эту резолюцию", - написал у себя в "Твиттере" лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.
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