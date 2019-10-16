Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан
09:05 16.10.2019 Источник: Известия
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Он (Ким Чен Ын. — Ред.), сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей», — говорится в сообщении.
Гора Пэктусан высотой 2750 метров — самая высокая точка Корейского полуострова.
Отмечается, что в годы Второй мировой войны на горе располагался штаб основателя КНДР, деда нынешнего лидера страны Ким Ир Сена. Известия
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