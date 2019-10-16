Главе Гонконга не дали зачитать обращение к законодательному собранию

09:20 Источник: Русская служба Би-би-си

Глава Гонконга Кэрри Лэм была вынуждена прервать ежегодное обращение к законодательному собранию из-за того, что члены оппозиционных фракций начали кричать и перебивать ее. После этого в администрации Лэм решили, что обращение покажут по телевидению, в записи.

Ежегодное обращение Лэм, третье в ее карьере, прервали шестеро оппозиционных депутатов. Они требовали от главы города высказаться по пяти требованиям протестующих.



Эти требования - полный отзыв законопроекта об экстрадиции в Китай, освобождение всех задержанных оппозиционеров и юридическая переквалификация протестов, которые правительство считает массовыми беспорядками.



Также оппозиция требует независимого расследования поведения полиции и реформы избирательной системы.



Когда Лэм начала говорить, за ее спиной появился слоган "Пять требований, не меньше" - оппозиционные законодатели спроецировали его на стену. Нескольких депутатов вывели из зала, но когда Лэм попыталась начать снова, ее вновь начали перебивать.

Лэм была вынуждена прервать выступление и выйти из зала, несколько депутатов преследовали ее до дверей.



В среду парламент собрался впервые после того, как в июле протестующие взяли его штурмом. Русская служба Би-би-си

