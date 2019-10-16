Главе Гонконга не дали зачитать обращение к законодательному собранию
09:20 16.10.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Глава Гонконга Кэрри Лэм была вынуждена прервать ежегодное обращение к законодательному собранию из-за того, что члены оппозиционных фракций начали кричать и перебивать ее. После этого в администрации Лэм решили, что обращение покажут по телевидению, в записи.
Ежегодное обращение Лэм, третье в ее карьере, прервали шестеро оппозиционных депутатов. Они требовали от главы города высказаться по пяти требованиям протестующих.
Эти требования - полный отзыв законопроекта об экстрадиции в Китай, освобождение всех задержанных оппозиционеров и юридическая переквалификация протестов, которые правительство считает массовыми беспорядками.
Также оппозиция требует независимого расследования поведения полиции и реформы избирательной системы.
Когда Лэм начала говорить, за ее спиной появился слоган "Пять требований, не меньше" - оппозиционные законодатели спроецировали его на стену. Нескольких депутатов вывели из зала, но когда Лэм попыталась начать снова, ее вновь начали перебивать.
Лэм была вынуждена прервать выступление и выйти из зала, несколько депутатов преследовали ее до дверей.
В среду парламент собрался впервые после того, как в июле протестующие взяли его штурмом. Русская служба Би-би-си
НОВОСТИ
- 09:32 16.10.2019
- СКР проверит информацию об алкоголе в крови шестилетнего мальчика, которого насмерть сбил полицейский
- 09:05 16.10.2019
- Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан
- 09:00 16.10.2019
- Личный состав МВД сократился из-за "пенсионных" опасений
- 08:50 16.10.2019
- Япония: Число жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 74 человек, 11 числятся пропавшими
- 08:30 16.10.2019
- Конгресс США выступает против решения Трампа о выводе войск из Сирии
- 08:10 16.10.2019
- Цены на авиабилеты "Победы" из-за рубежа в Россию поднимутся на 40% - СМИ
- 08:00 16.10.2019
- США объясняют невыдачу виз российским дипломатам интересами национальной безопасности
- 07:50 16.10.2019
- Каталония: В ходе акций протеста пострадали более 70 человек
- 07:40 16.10.2019
- Турция не обеспокоена угрозами санкций и будет продолжать операцию в Сирии - Эрдоган
- 23:55 15.10.2019
- Трамп подтвердил предстоящий визит Пенса и Помпео в Турцию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать