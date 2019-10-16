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СКР проверит информацию об алкоголе в крови шестилетнего мальчика, которого насмерть сбил полицейский

09:32 16.10.2019 Источник: РБК

СК проверяет информацию о том, что в крови шестилетнего мальчика, которого насмерть сбил полицейский, нашли алкоголь.

Будут назначены повторные судебно-медицинские экспертизы, сообщили в ведомстве. Служебную проверку проводит полиция. ДТП произошло 13 июля в селе Буйское Кировской области. За рулем машины, которая насмерть сбила ребенка, был майор МВД. Он не был задержан и продолжает работать оперативным дежурным в полиции.  Эхо Москвы

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