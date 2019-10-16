СКР проверит информацию об алкоголе в крови шестилетнего мальчика, которого насмерть сбил полицейский
09:32 16.10.2019 Источник: РБК
СК проверяет информацию о том, что в крови шестилетнего мальчика, которого насмерть сбил полицейский, нашли алкоголь.
Будут назначены повторные судебно-медицинские экспертизы, сообщили в ведомстве. Служебную проверку проводит полиция. ДТП произошло 13 июля в селе Буйское Кировской области. За рулем машины, которая насмерть сбила ребенка, был майор МВД. Он не был задержан и продолжает работать оперативным дежурным в полиции. Эхо Москвы
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