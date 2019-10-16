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Глава РУСАДА высказал предположение по поводу подмены допинг-проб

10:00 16.10.2019 Источник: РБК

Допинг-пробы россиян могли подменить, чтобы защитить спортсменов, ставших политиками. Такое предположение на конференции в Колорадо сделал глава РУСАДА Юрий Ганус. Его слова приводит The New York Times. По мнению руководителя антидопингового агентства, в базу данных московской лаборатории, содержащей информацию об анализах взятых с 2012 по 2015 годы, могли внести тысячи изменений.

Ранее газета The Telegraph ссылаясь на источники сообщала, что по этой причине России грозит отстранение от грядущей Олимпиады в Токио. Всемирное антидопинговое агентство дало Москве три недели, чтобы предоставить объяснения.  Эхо Москвы

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