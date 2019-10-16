Джонсону грозит "свержение" - Die Welt

10:20 Источник: Известия

Британскому премьер-министру Борису Джонсону грозит «свержение» из-за вынесенного вотума недоверия, сообщило немецкое издание Die Welt.

Автор издания Штефани Больцен опирается на недавнее выступление королевы Елизаветы II, которая представила парламенту программу правительства Джонсона. По мнению журналистки, осуществление плана по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) находится на данный момент под большим вопросом.

Согласно обещаниям Джонсона, страна должна покинуть ЕС уже 31 октября, однако по версии издания ему придется просить о новой отсрочке до 31 января следующего года, что вызовет явное недовольство в парламенте.



«Возможно, оппозиция уже на следующей неделе выступит с предложением о вынесении вотума недоверия и вполне может победить. Поэтому зачитанная королевой законодательная повестка дня была, с точки зрения Джонсона, прежде всего началом предвыборной кампании», — отметила Больцен в статье.



3 октября сообщалось, что Европарламент не одобрит предложение главы британского правительства Бориса Джонсона об условиях Brexit. Известия

