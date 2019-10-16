В Росгвардию будут принимать только после проверки на полиграфе - СМИ

10:05 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно“Ъ”, депутатами Госдумы вместе с представителями Росгвардии подготовлен законопроект, в соответствии с которым существенно расширяются ее полномочия в сфере обеспечения собственной безопасности.



Ведомство будет принимать на работу только после испытания кандидатов полиграфом, а сам порядок и формы внутриведомственных проверок определит глава Росгвардии Виктор Золотов.

