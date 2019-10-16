В отношении Ассанжа применялись психологические пытки - спецдокладчик ООН
10:32 16.10.2019 Источник: Интерфакс
Великобритания, США, Швеция и Эквадор отказались расследовать дело о применении "психологических пыток" в отношении основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке во вторник специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер.
"Мы обратились ко всем заинтересованным государствам с просьбой расследовать это дело, прекратить оказывать на него давление и сделать все возможное для того, чтобы обеспечить соблюдение его прав, которые, на мой взгляд, систематически нарушались", - сказал он.
По словам Мельцера, посетившего Ассанжа с медиками в британской тюрьме в мае этого года, основатель Wikileaks подвергался "психологическим пыткам" в течение долгого времени, и в соответствии с Конвенцией против пыток страны, которые в течение последних лет несли ответственность за его судьбу, должны провести соответствующее расследование.
НОВОСТИ
- 11:20 16.10.2019
- Байден заявил, что НАТО перестанет существовать, если Трампа переизберут в президенты
- 11:05 16.10.2019
- Сломанный буй "обманул" ВМС Швеции и способствовал увеличению расходов на оборону
- 11:00 16.10.2019
- Установлены более 5 тыс. россиян, выехавших к террористам в горячие точки - глава ФСБ
- 10:20 16.10.2019
- Джонсону грозит "свержение" - Die Welt
- 10:05 16.10.2019
- В Росгвардию будут принимать только после проверки на полиграфе - СМИ
- 10:00 16.10.2019
- Глава РУСАДА высказал предположение по поводу подмены допинг-проб
- 09:32 16.10.2019
- СКР проверит информацию об алкоголе в крови шестилетнего мальчика, которого насмерть сбил полицейский
- 09:20 16.10.2019
- Главе Гонконга не дали зачитать обращение к законодательному собранию
- 09:05 16.10.2019
- Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан
- 09:00 16.10.2019
- Личный состав МВД сократился из-за "пенсионных" опасений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать