В отношении Ассанжа применялись психологические пытки - спецдокладчик ООН

10:32 Источник: Интерфакс

Великобритания, США, Швеция и Эквадор отказались расследовать дело о применении "психологических пыток" в отношении основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке во вторник специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер.

"Мы обратились ко всем заинтересованным государствам с просьбой расследовать это дело, прекратить оказывать на него давление и сделать все возможное для того, чтобы обеспечить соблюдение его прав, которые, на мой взгляд, систематически нарушались", - сказал он.



По словам Мельцера, посетившего Ассанжа с медиками в британской тюрьме в мае этого года, основатель Wikileaks подвергался "психологическим пыткам" в течение долгого времени, и в соответствии с Конвенцией против пыток страны, которые в течение последних лет несли ответственность за его судьбу, должны провести соответствующее расследование.

