Установлены более 5 тыс. россиян, выехавших к террористам в горячие точки - глава ФСБ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России установила более 5 тыс. россиян, выехавших воевать в горячие точки в рядах террористических организаций. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

"Установлены более 5 тыс. граждан России, убывших за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов", - привел цифры глава ФСБ.



В отношении почти 4 тыс. из них на основании полученных доказательств были возбуждены уголовные дела.

