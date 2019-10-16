Установлены более 5 тыс. россиян, выехавших к террористам в горячие точки - глава ФСБ
11:00 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России установила более 5 тыс. россиян, выехавших воевать в горячие точки в рядах террористических организаций. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.
"Установлены более 5 тыс. граждан России, убывших за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов", - привел цифры глава ФСБ.
В отношении почти 4 тыс. из них на основании полученных доказательств были возбуждены уголовные дела.
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