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Байден заявил, что НАТО перестанет существовать, если Трампа переизберут в президенты

11:20 16.10.2019 Источник: РБК

Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать. Об этом во время дебатов Демократической партии заявил бывший вице-президент США Джо Байден. Трансляцию вел телеканал CNN.

«Если его переизберут, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. У всех нас будут настоящие проблемы», — сказал Байден.  РБК

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