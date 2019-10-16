Байден заявил, что НАТО перестанет существовать, если Трампа переизберут в президенты

11:20 Источник: РБК

Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать. Об этом во время дебатов Демократической партии заявил бывший вице-президент США Джо Байден. Трансляцию вел телеканал CNN.

«Если его переизберут, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. У всех нас будут настоящие проблемы», — сказал Байден. РБК

