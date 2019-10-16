0
0
71
НОВОСТИ

В Ставропольском крае мужчина попытался заколдовать судебных приставов

11:32 16.10.2019 Источник: Газета.Ru

В Ставропольском крае должник попытался заколдовать судебных приставов, так как не хотел гасить задолженность по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по региону.

Уточняется, что мужчина был должен 160 тысяч рублей. После того, как он перестал вносить платежи и выходить на связь с сотрудниками банка, к нему домой пришли приставы.

Получив уведомление о возбуждении дела, мужчина заявил, что приставы «дискредитируют дипломированного целителя и мага», начал ежедневно приходить в отделение ФССП и пытался «магическими способами» убедить приставов в отсутствии задолженности.

После того, как служба арестовала его банковские карты, мужчина прекратил попытки колдовать и выплатил долг.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 16.10.2019
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки в 2,6 млн рублей - СК
0
57
12:20 16.10.2019
В Нидерландах семья 9 лет ждала конца света в подвале
0
71
12:05 16.10.2019
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года - Минздрав
0
112
12:00 16.10.2019
Орудие преступления сбежало из зооуголка - СМИ
0
142
11:20 16.10.2019
Байден заявил, что НАТО перестанет существовать, если Трампа переизберут в президенты
0
168
11:05 16.10.2019
Сломанный буй "обманул" ВМС Швеции и способствовал увеличению расходов на оборону
0
187
11:00 16.10.2019
Установлены более 5 тыс. россиян, выехавших к террористам в горячие точки - глава ФСБ
0
180
10:32 16.10.2019
В отношении Ассанжа применялись психологические пытки - спецдокладчик ООН
0
213
10:20 16.10.2019
Джонсону грозит "свержение" - Die Welt
0
235
10:05 16.10.2019
В Росгвардию будут принимать только после проверки на полиграфе - СМИ
0
235

Возврат к списку