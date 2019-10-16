В Ставропольском крае мужчина попытался заколдовать судебных приставов
11:32 16.10.2019 Источник: Газета.Ru
В Ставропольском крае должник попытался заколдовать судебных приставов, так как не хотел гасить задолженность по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по региону.
Уточняется, что мужчина был должен 160 тысяч рублей. После того, как он перестал вносить платежи и выходить на связь с сотрудниками банка, к нему домой пришли приставы.
Получив уведомление о возбуждении дела, мужчина заявил, что приставы «дискредитируют дипломированного целителя и мага», начал ежедневно приходить в отделение ФССП и пытался «магическими способами» убедить приставов в отсутствии задолженности.
После того, как служба арестовала его банковские карты, мужчина прекратил попытки колдовать и выплатил долг. Газета.Ru
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