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Орудие преступления сбежало из зооуголка - СМИ

12:00 16.10.2019 Источник: Коммерсант.ru

В среду Новомосковский суд продолжит рассматривать уголовное дело о доставке наркотиков в колонию с использованием кота. Эта история стала резонансной после того, как 12 сентября приставы Новомосковского суда, применив силу, не пустили на заседание адвоката Дмитрия Сотникова.

Как выяснил“Ъ”, пока суд разбирался с защитой, следствие утратило главное вещественное доказательство — кота, который якобы переносил наркотики в колонию. Животное сбежало из зооуголка, куда было передано следствием «на ответственное хранение». По словам господина Сотникова, утеря кота лишает защиту возможности провести следственный эксперимент — проверить, мог ли кот действительно переносить запрещенные вещества. Опрошенные “Ъ” адвокаты считают, что ответственных за хранение «серо-бело-черного» вещдока следует наказать, а само дело должно быть закрыто в связи с потерей предполагаемого орудия преступления.

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