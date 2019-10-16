Орудие преступления сбежало из зооуголка - СМИ
12:00 16.10.2019 Источник: Коммерсант.ru
Как выяснил“Ъ”, пока суд разбирался с защитой, следствие утратило главное вещественное доказательство — кота, который якобы переносил наркотики в колонию. Животное сбежало из зооуголка, куда было передано следствием «на ответственное хранение». По словам господина Сотникова, утеря кота лишает защиту возможности провести следственный эксперимент — проверить, мог ли кот действительно переносить запрещенные вещества. Опрошенные “Ъ” адвокаты считают, что ответственных за хранение «серо-бело-черного» вещдока следует наказать, а само дело должно быть закрыто в связи с потерей предполагаемого орудия преступления.
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