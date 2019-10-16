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НОВОСТИ

В РФ начнут применять прибор для выявления водителей-наркоманов

13:00 16.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В 2020 году в России начнут применять прибор для выявления водителей-наркоманов. О создании нового устройства рассказал начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.

Прибор сможет определять наркотическое опьянение с помощью анализа слюны. Черников сообщил, что благодаря новому гаджету сотрудники ГИБДД смогут предотвращать аварии.  Говорит Москва

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