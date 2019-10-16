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Песков затруднился дать оценку требованиям украинской стороны о "роспуске" ЛНР и ДНР

13:05 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремлю пока не понятно, являются ли требования Киева о "роспуске" ЛНР и ДНР отказом Украины от обязательств в рамках Минских договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление украинской стороны о том, что одним из условий выполнения Минских договоренностей должен стать "роспуск квазигосударственных образований ЛНР и ДНР".

"Это опять, что называется, новые вводные, по ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные - и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей - пока непонятно", - сказал представитель Кремля.

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