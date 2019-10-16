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НОВОСТИ

В Архангельске жители учинили самосуд над предполагаемым маньяком

13:20 16.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жители Архангельска привязали предполагаемого маньяка к столбу и избили. Они обвинили его в приставании к маленьким девочкам и женщинам, а также в воровстве.

На опубликованных в сети кадрах видно, как привязанного к столбу человека окружила толпа, люди по очереди наносят ему удары. Мужчина утверждает, что не причастен к совершению преступлений.

Как сообщает телеканал «360», очевидцы избиения вызвали полицию. Устроивших самосуд граждан задержали, один из них оказался ранее судим.  Говорит Москва

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