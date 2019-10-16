Признан законным отказ лишить родительских прав Хомских, пришедших на митинг с ребенком
13:32 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд в среду признал законным решение суда предыдущей инстанции отказать Генпрокуратуре в требовании лишить родительских прав Елену и Петра Хомских, пришедших на митинг 3 августа с малолетним ребенком. Об этом ТАСС сообщила адвокат супружеской четы Татьяна Сустина.
"Мосгорсуд решил утвердить решение низшей инстанции, оно вступило в силу", - сказала она.
Ранее Никулинский суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав Хомских, в то же время вынеся родителям предупреждение о необходимости изменения отношения к детям. Однако надзорное ведомство подало жалобу на это решение.
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