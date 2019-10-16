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Интерпол вывез из Петербурга гражданина Литвы - СМИ

14:32 16.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Интерпол вывез из Петербурга литовского моряка. Он связан с делом о семье африканского диктатора.

Гражданина Литвы Артура Виноградова вывезли на самолете из Пулково. В международном розыске он находился по делу о смерти моряка на борту судна, которое направлялось из Турции в Экваториальную Гвинею. Суд пришел к выводу, что это было убийство, виновным заочно признали Виноградова. Сам молодой человек скрывался в Петербурге. Его задержали этим летом, он нелегально находился в России. Интересно, что Виноградов работал моряком на судне, принадлежавшим компаниям, упомянутым в панамских архивах — массиве данных об офшорах, которые состоятельные бизнесмены и чиновники со всего мира использовали для отмывания денег и сокрытия доходов. В частности сухогруз Рио Экуку, на котором работал Виноградова, согласно этим материалам принадлежал президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу. Он возглавляет эту страну уже 40 лет, в конце 70-х он сверг своего дядю диктатора. 

В июне 2019 года Швейцария выставила на торги коллекцию дорогих спортивных машин, которые изъяли у сына Обианга. Эхо Москвы

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