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Трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург будет открыта в ноябре

15:12 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство автомобильной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено к 15 ноября, дорога откроется до конца ноября, заявил журналистам первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

"Строительную готовность автомобильной дороги мы ожидаем к 15 ноября. Сами понимаете, что строительная готовность будет, какое-то время - оформление документов... у нас дата 15 ноября строительной готовности и оформления документов. Открытие может еще занять какое то время... в ноябре", - сказал он, отвечая на вопрос о дате полного открытия трассы.

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