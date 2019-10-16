Трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург будет открыта в ноябре
15:12 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство автомобильной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено к 15 ноября, дорога откроется до конца ноября, заявил журналистам первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.
"Строительную готовность автомобильной дороги мы ожидаем к 15 ноября. Сами понимаете, что строительная готовность будет, какое-то время - оформление документов... у нас дата 15 ноября строительной готовности и оформления документов. Открытие может еще занять какое то время... в ноябре", - сказал он, отвечая на вопрос о дате полного открытия трассы.
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