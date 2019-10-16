Турция ответит на санкции США, вводимые из-за операции в Сирии - Чавушоглу

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова ответить на любые санкции США, которые они введут в качестве реакции на операцию в Сирии. Об этом он сказал в среду во время выступления в парламенте.

"В сегодняшней ситуации нашу решимость никак не нарушат никакие санкции или угрозы. Мы видим, что [президент США Дональд] Трамп из-за давления его истеблишмента делает против нас некоторые шаги. На эти санкции мы обязательно дадим соразмерный ответ", - отметил министр. Его выступление транслировал телеканал Эн-ти-ви.

